Arnaldi-Karatsev in tv | data | orario | canale e diretta streaming Atp Zhuhai 2023

(Di giovedì 21 settembre 2023) Matteoaffronterà Aslannel primo turno dell’ATP 250 di, torneo in programma dal 20 al 26 settembre. L’eroe di Coppa Davis per l’Italia, che grazie a due preziose vittorie ha contribuito in maniera significativa alla qualificazione alle Finals di Malaga, torna subito in campo in Cina. Vuole infatti chiudere al meglio la stagione e va a caccia di vittorie per chiudere al meglio questo fantastico. Al debutto ase la vedrà contro il russo, avversario molto ostico che non è mai piacevole affrontare. Tra i due non ci sono precedenti, ma secondo i bookmakers partirà favorito. TABELLONE PRINCIPALE MONTEPREMI PROGRAMMA E COPERTURA TVscenderanno in ...

Dopo lo splendido US Open e le due vittorie in Davis,è pronto all'esordio all'ATP 250 di Zhuhai: sfida il russoMatteofa tappa a Zhuhai per l'ATP 250 ed è in terra cinese che il sanremese cerca spunti importanti per proseguire il suo momento d'oro. Dagli ottavi di finale dell'US Open alle due ...CENTER COURT Ore 07:00 -vsa seguire - Bolt vs Schwartzman Non prima delle 11:00 - (7) Murray vs Cong Non prima delle 13:30 - Shang vs (6) McDonald COURT 1 Ore 07:00 - Polmans vs ...

ATP Zhuhai 2023, tabellone principale: Matteo Arnaldi esordirà contro Karatsev, Khachanov testa di serie n.1 OA Sport

ATP Zhuhai, Arnaldi in main draw: Giustino e Napolitano ci provano SuperTennis

Oggi, giovedì 21 settembre, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, d ...I migliori giocatori cinesi questa settimana non saranno in campo nei tornei ATP: i record di Zhang e Wu, la speranza Shang ...