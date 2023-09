Antonini | “Gara decisa da due episodi | bravi a crederci e a non mollare”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 21 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Al termine della sfida di Serie C contro il Benevento, Eziolino Capuano ha disertato l’appuntamento in sala stampa. Il tecnico del Taranto lamentava la necessità di fare in fretta, avendo quattro ore di viaggio da fare. Peccato, però, che il ritardo sia stato dovuto da impegni con altri canali e altre emittenti che seguendo la compagine ionica. In sala stampa, a commentare lacontro i giallorossi di Matteo Andreoletti, è così intervenuto il difensore Matias, autore del gol dei pugliesi.– Ci abbiamo creduto, non molliamo mai. Siamo partiti male, abbiamo preso due gol nel primo tempo ma siamo statia riaprirla. Benevento – Il Benevento è una buonissima squadra, ha giocatori molto validi. Penso che farà un buon campionato.– Su ...