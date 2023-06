Manchester City-Inter | Lukaku spera! Le indicazioni dalla rifinitura – SM

(Di sabato 10 giugno 2023)non ha ancora messo da parte l’idea di partire titolare in. Questo nonostante sia Dzeko il favorito per una maglia dal 1?. A Sport Mediaset, in collegamento da Istanbul, Marco Barzaghi dà le novità dopo la. IN ARRIVO –per l’stamattina sul campo del Galatasaray, in vista della finale col(vedi articolo). Marco Barzaghi fa sapere che è durata anche più del previsto, tanto che il pranzo comincia in ritardo. Nel pomeriggio riunione tecnica e trasferimento all’Ataturk con largo anticipo sul calcio d’inizio della finale di Champions League, fissato alle 21 ora italiana. Mentreparte opposta è in corso una riunione nell’albergo del ...

Commenta per primo La finale di Champions League frae Inter è l'occasione giusta per riunire in un unico posto tutti i più importanti esponenti del calcio europeo e fra questi ci sono anche i responsabili e membri attivi dell'Eca, l'...'È difficile che l'Inter vinca, ilè molto forte '. Parola di Dejan Savicevic che analizza così la finale di Champions League tra Inter eche seguirà dal vivo a Istanbul. L'ex fantasista, oggi presidente della Federcalcio montenegrina, ha speso parole d'elogio soprattutto nei confronti di Pep Guardiola: 'Lui è il miglior ...Finale di Champions League, stasera, trae Inter. Il match si giocherà allo stadio Atatürk Olympic di Istanbul (Turchia) con calcio d'inizio alle ore 21.00 (22.00 ora locale). Per chi non potrà essere presente, ecco le info ...

Manchester City-Inter, le probabili formazioni della finale di Champions League Sky Sport

Stasera la finale di Champions Inter-City: alle 21 live su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e in streaming su NOW. In diretta anche tutto l'ampio pre e post gara tra… Leggi ...Il figlio del grande capitano nerazzurro, scrittore e attore, a Huffpost sulla finalissima di Champions League contro il Manchester City. "L’Inter è una ...