Inter | due nomi caldi per le fasce In programma il dopo Correa – TS

(Di sabato 10 giugno 2023)la finale di Champions League l’si immergerà nel calciomercato. Tuttosport riporta i possibili colpi estivi, ragionando sul. MERCATO – L’attende la finale di Champions League per chiudere la stagione calcistica e aprire quella del calciomercato. Dalla prossima settimana, infatti, oltre ai rinnovi e ai prestiti (vedi articolo), la dirigenza nerazzurra dovrà focalizzarsi sui nuovi obiettivi. Secondo Tuttosport, nel caso in cui Denzel Dumfries e Robin Gosens dovessero dire addio all’, ipiùper gli eventuali sostituti sarebbero quelli di Tajon Buchanan del Bruges e di Carlos Augusto del Monza. Qualcosa si muove anche in fase offensiva, dove si mette in conto la probabile uscita di Joaquin ...

...è la sesta finale di Coppa Campioni/Champions League giocata dall'. La prima l'ha vinta cinquantanove anni fa, l'ultima tredici. Da Herrera a Mourinho, aspettando Inzaghi. Tre vittorie,...I supporter dellesquadre riuniti nei pub del centro e allo UEFA Champions Festival della città in attesa del match di ...Commenta per primo Sarà la prima volta fra Manchester City e. La finale di Champions League di questa sera è in assoluto il primo incontro tra leformazioni. Sarà anche la prima volta per Simone Inzaghi contro il club inglese, mentre Pep Guardiola ha ...

City-Inter: la guerra dei mondi. In finale di Champions due realtà opposte La Gazzetta dello Sport

Calcio d'inizio alle ore 21. A Istanbul Inzaghi dovrebbe tenere ancora Romelu in panchina per lanciarlo a gara in corsa, Guardiola con la formazione tipo ...I supporter delle due squadre riuniti nei pub del centro e allo UEFA Champions Festival della città in attesa del match di stasera ...