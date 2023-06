BELLAMA’ | AL VIA I PROVINI DELLA SECONDA STAGIONE UN FIUME UMANO PER DIACO

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Sono iniziate oggi, mercoledì 7 giugno 2023, le audizioni per ladi “”, il primo talent di parolaTv italiana e una delle rivelazioni dell’anno. Sono stati ben 2.400 i candidati che si sono iscritti sul sito di Rai Casting per partecipare alla nuova edizione del programma, ideato e condotto da Pierluigi: un incontro generazionale tra GenZ (18-25 anni) e Boomer (over 55 anni), che da settembre a maggio ha ottenuto ottimi ascolti nel pomeriggio di Rai2. La struttura di Rai Casting nei mesi scorsi ha compiuto una prima selezione, convocando agli studi Dear-Fabrizio Frizzi di Roma circa 90 aspiranti concorrenti. Fino a venerdì, al tavolocommissione giudicante ci saranno Antonella Elia, Rita Forte, Emanuela Villa e Adriana Volpe, titolari di ...

