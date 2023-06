Highlights e considerazioni dopo l’appuntamento di Roma Bar Show

Leggi su linkiesta

(Di lunedì 5 giugno 2023) L’anno scorso avevamo ironicamente intitolato «Se ne riparlaBar» l’articolo di racconto alla tanto attesa manifestazione che si è svolta anche quest’anno, al Centro dei Congressi dell’EUR diil 29 e 30 maggio, dedicata al mondo degli spiriti e al settore miscelazione. All’incirca è stato così anche quest’anno, perché nel mondo della notte e dei cocktail bar l’impatto è sempre talmente elevato che occorrono circa 48 ore se non di più per poter tornare alla normalità. Una prima giornata che ha visto un’affluenza in massa di professionisti provenienti da tutto il mondo, da tutta Italia, locali chiusi per un giorno perché tutto il team si è trasferito in capitale per vivere l’energia travolgente di un settore costantemente in crescita. La grande differenza di questa edizione è stata la miscelazione ...