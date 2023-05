I programmi in tv oggi | 30 maggio 2023 | film e intrattenimento

Leggi su lopinionista

(Di martedì 30 maggio 2023) Su Rai Uno Con il Cuore, nel nome di Francesco, su Sky Cinema A good person. Guida aiTv della serata del 30Cosa ci propone la programmazione televisiva di martedì 30? Per permettervi una consultazione più ordinata abbiamo pensato di dividere iin sezioni tematiche. Di seguito il planning con la programmazione serale dei principali canali tv in chiaro e non.Su Rai Tre dalle 21.20 Beckett. Una coppia di turisti americani in Grecia si sposta da Atene nel nord del paese. A causa di un colpo di sonno del marito finiscono fuori strada schiantandosi contro una casa di campagna. Su Rai 4 dalle 21.20 Captain Phillips – Attacco in mare aperto. Mogadiscio, 2009. La nave americana Maersk Alabama è attaccata da un gruppo armato ...