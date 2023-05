Il centrodestra vince i ballottaggi | sono suoi 5 capoluogo su 7

(Di lunedì 29 maggio 2023) Ilo se lo aggiudica il, perlomeno nei comuni. Cinque città su settestate vinte dai candidati di Fdi, Lega e Fi, mentre il centrosinistra è riuscito a spuntarla solo a Vicenza con Giacomo Possamai e anche a Terni vice il 'civico' Stefano Bandecchi. I partiti di governo riconquistano innanzitutto le tre ex roccaforti rosse della Toscana: Pisa, Massa e Siena. A Pisa Michele Conti ottiene la riconferma con circa il 52% dei voti, a SienaFabio Nicoletta col 52,15% e a Massa fa il bis Francesco Persiani col 54,36%.Ilstrappa anche Ancona, città storicamente appannaggio della sinistra.Daniele Silvetti col 51,73%. Vittoria del candidato di Fdi, Lega e Fi anche a Brindisi, dove Giuseppe Marchionna la spunta col ...

E assicurandosi il sostegno (decisivo) dell'ex vicesindaco Matteo Tosetto, già numero due del primo cittadino uscente diFrancesco Rucco, un passato in Forza Italia. Il profilo Ma ...... a Ragusail civico uscente Peppe Cassì, mentre a Siracusa la partita sarà decisa ai ballottaggi tra il candidato diFerdinando Messina e il sindaco uscente Francesco Italia. A ...Anche nelle roccaforti 'rosse', per esempio nelle principali città toscane, illargamente . E si profila una netta affermazione dei candidati di quella parte politica anche in ...

Ballottaggi, il centrodestra vince ad Ancona, Massa, Pisa, Siena e Brindisi, il centrosinistra conquista Vicenza. E il ... Open

Un trionfo per il centrodestra. Una disfatta per il centrosinistra a trazione Pd-Cinque Stelle. I ballottaggi delle elezioni amministrative consegnano al governo una vittoria schiacciante. Cinque ...«È una vittoria incredibile. Ma avete visto cos’è successo nel resto d’Italia». Eppure raccontano che lui, Giacomo Possamai, da ieri nuovo sindaco Pd ...