De Laurentiis | “Spalletti mi ha chiesto un anno sabbatico”

Leggi su justcalcio

(Di lunedì 29 maggio 2023) Calcio italiano: 29/05/2023 alle 11:40 CEST Il presidente del Napoli dice che l’allenatore “è libero. Non posso che essergli grato ed è giusto che faccia quello che vuole, gli auguro il meglio” “Quando un allenatore ti dice certe cose, che un ciclo della sua vita è finito, non puoi fare a meno di accettare questo augurio”, ipotizza Derassegnato. Aurelio Depresidente del Napoli, ha ufficializzato la partenza di Lucianocome allenatore della squadra dopo aver vinto lo scudetto dopo una stagione magnifica in cui ha raggiunto anche le semifinali di Champions League. Il presidente della squadra italiana ha spiegato le ragioni del tecnico su Rai 3 e il colloquio con cui ha avutoche gli ha detto quanto segue: “In fondo ho fatto del mio ...