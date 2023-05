Semifinale | la Virtus domina Tortona ed è 1 - 0

(Di domenica 28 maggio 2023)84 - 61 Tutto facile per la, che entra in gara 1 schiantandoproprio come Milano aveva fatto con Sassari. Comandano per 40 minuti i bolognesi, imponendo la loro ...

Partenza a razzo Beli aveva lanciato subito i padroni di casa con due triple sui primi due possessi e il 10 - 0 in avvio è stato una dichiarazione d'intenti per unache non si è più voltata ...BOLOGNA - Comincia in salita la serie diplayoff della serie A per Bertram Derthona, piegata in gara 1 in trasferta daSegafredo Bologna per 84 - 61. Due triple di Belinelli in avvio marchiano un avvio sprint dei padroni di ...... perché il tondo 162 ottenuto vale la miglior prestazione assoluta anche nel confronto dellaA, che ha ruotato tutto il tempo attorno alla sfida tra le marchigiane ASD Ginnastica'...

Serie A, semifinali, Virtus Bologna - Bertram Yachts Derthona, Gara 1: dove vedere la partita in tv e in streaming Today.it

Tutto facile in gara 1 di semifinale per la Virtus: la Segafredo batte 84-61 Tortona con una prova solida e autoritaria andando 1-0 nella serie al meglio delle cinque partite. Davanti a patron Massimo ...Hackett, Belinelli e Ojeleye trascinano le V Nere che si aggiudicano il primo atto della serie della semifinale contro la Bertram ...