F1 | Max Verstappen imbattibile anche sotto la pioggia | Monaco dominata | il terzo Mondiale sembra una formalità

Leggi su oasport

(Di domenica 28 maggio 2023) Il più forte. La F1 è sempre stata caratterizzata dai cicli di vittorie e la sensazione è che quello di Maxpossa essere duraturo. L’olandese della Red Bull ha completato un weekend ada raccontare ai nipotini. Lo si era ascoltato il venerdì mattina, lamentarsi di una macchina inguidabile. “Se non mi fate entrare ai box, la metto a muro“, aveva tuonato il neerlandese. Nella FP2 si era già cambiato registro e la conclusione è stata quella di una pole-position, sfruttandoi muretti, e di una vittoria nonostante Giove Pluvio abbia tentato di scompaginare le carte. Nessuna incertezza per, lucidissimo nella gestione delle varie fasi e consapevole di essere il migliore. I numeri parlano chiaro: 39ma vittoria in carriera come i successi in Red Bull (nuovo record, migliorando le 38 ...