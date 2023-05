Piero Angela aveva un figlio adottivo?

- Un viaggio lungo una vita stasera su Rai 1: una serata evento da non ..., un intellettuale che ha trasmesso conoscenza. Il suo lavoro si è sviluppato per 70 anni e, in questo lungo arco di tempo, ha costruito un patrimonio di sapienza ancor oggi accessibile ...L'emozione di Albertoè immensa e racconta tutto ad Antonella ...

Ulisse, il piacere della scoperta: ''Piero Angela - Un viaggio lungo una vita'' Rai Storia

In oltre settant’anni di carriera, Piero Angela ha saputo raccontarci la complessità del mondo, i progressi della scienza e della tecnologia, ma anche, anzitempo, le conseguenze dell’accelerazione del ...Questa sera alle 21:25 andrà in onda lo speciale dedicato a Piero Angela – Un viaggio lungo una vita. In collegamento con E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici oggi c’era Alberto Angela. Ammette c ...