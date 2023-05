I-Seed | il seme artificiale in grado di esplorare il terreno

... con la Banca del Germoplasma (MaiellaBank), dedicato alle attività di conservazione ex situ ... dell'agronoma Beti Piotto, che ha presentato la sua pubblicazione "Un: un Mondo dentro il ...Tra spirituale e sostenibilità Il Festivalin inglese) è in corso in Umbria fino a domenica. Centrato in Perugia e diffuso tramite una nuova "agorà digita - le", ha lo scopo di "promuove ...Company Con1, C. P. Company utilizza fibre naturali insolite (ma antiche) come l' ortica e la canapa , sapientemente mixate con cotone pregiato. Queste fibre sono sorprendentemente adatte alla ...

Notizie - Open Innovation Open Innovation - Notizie

Former Roland Garros semi-finalist Tim Henman was eager to see Djokovic face Alcaraz in Paris. "It would be an incredible match to watch," he added. "Djokovic's standard is so high and we expect him ...(Reuters) - Carlos Alcaraz heads into a Grand Slam as the top seed for the first time at the French Open ... the rankings following Daniil Medvedev's triumph. Former Roland Garros semi-finalist Tim ...