Top a fascia | 5 look minimal chic per abbinare l’ultimo trend 2023

Leggi su amica

(Di mercoledì 3 maggio 2023) Come tante tendenze moda contemporanee, anche il ritorno del top apuò essere riassunto da un hashtag virale su TikTok. Ad oggi, #tubetop conta oltre i 113 milioni di visualizzazioni sulla piattaforma preferita dalla Gen Z, che pullula di tutorial su come abbinarlo eda cui prendere ispirazione. Ma i top senza spalline non appartengono solo al guardaroba dei giovanissimi, anzi. E il loro ritorno non è stato decretato solo dal web, ma ha preso piede sulle passerelle della Primavera Estate. Qui gli stilisti hanno rielaborato questo must-have Anni 90 grazie a nuovi styling. Che si desideri replicare idi Sarah Jessica Parker in Sex & The City o quelli di Bella Hadid per le strade di New York: ecco 5 modi per indossare il top protagonista di stagione. Copiando Carrie Bradshaw Nel corso delle ...