Docenti immessi in ruolo nel 2022 potranno partecipare anche alle assunzioni 2023 da altra graduatoria? Alla ricerca di una risposta univoca

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Docenti immessi in ruolo nel 2022 potranno partecipare anche alle assunzioni 2023 da altra graduatoria? Alla ricerc… - TecnicaScuola : Mobilità 2023/2024: i docenti vincolati neo immessi in ruolo dovrebbero scendere in piazza e non lamentarsi sui soc… - Oggiscuola1 : I docenti interessati (55.000), per SBC devono scendere in piazza al più presto e non aspettare ancora, lamentandos… -

... a prescindere dalla procedura da cui si è statiin ruolo. Quesito Una nostra lettrice ... graduando ititolari nella stessa, ivi compresi quelli in servizio presso un'altra scuola in ...Per SBC ineoin ruolo vincolati ora rischiano grosso, malgrado la finestra aperta nell'OM 36/2023 del trasferimento con riserva, pertanto non bisogna restare un minuto in più sui ...... è stato tuttavia avviato il piano straordinario di assunzioni previsto dalla legge sulla Buona scuola del 2015, e moltissimisono rimasti fuori, perdendo la possibilità di esserein ...

Mobilità 2023/2024: i docenti vincolati neo immessi in ruolo dovrebbero scendere in piazza e non lamentarsi sui social Tecnica della Scuola

Vincoli neo immessi in ruolo 22/23, siamo in alto mare, si attende ancora la risposta della Commissione europea. I docenti interessati (55.000), per SBC devono scendere in piazza al più presto e non a ...Molti docenti prima del 2019 sono stati depennati dalle Gae per non aver presentato la relativa domanda di aggiornamento e si erano rivolti sia al giudice amministrativo che al giudice del lavoro per ...