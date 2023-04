"Vantaggi enormi". Antonella Viola? Dopo il "no" al vino... a cosa fa lo spot (Di sabato 1 aprile 2023) La colpa è nostra, che prendiamo sul serio Antonella Viola. Immunologa della generazione giusta, quella che ha incrociato la pandemia da Covid, come molti colleghi è passata prima al rango di virostar (aiutata in questo da una sensualità trattenuta, una “r” moscia debordante e una presenza complessiva diciamo un gradino sopra quella del povero Crisanti), quindi è assurta a tuttologa, con accorta strizzata d'occhio a sinistra. Antonella Viola un paio di mesi fa si è svegliata e, forse in preda all'astinenza da prima pagina, senza nemmeno un talk show dove andare la sera, ha tenuto a informarci che il vino fa male, sempre, e che «la dose sicura è zero», in quanto «uno o due bicchieri di vino al giorno possono alterare le componenti della struttura cerebrale». «Insomma, chi beve ha il ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 1 aprile 2023) La colpa è nostra, che prendiamo sul serio. Immunologa della generazione giusta, quella che ha incrociato la pandemia da Covid, come molti colleghi è passata prima al rango di virostar (aiutata in questo da una sensualità trattenuta, una “r” moscia debordante e una presenza complessiva diciamo un gradino sopra quella del povero Crisanti), quindi è assurta a tuttologa, con accorta strizzata d'occhio a sinistra.un paio di mesi fa si è svegliata e, forse in preda all'astinenza da prima pagina, senza nemmeno un talk show dove andare la sera, ha tenuto a informarci che ilfa male, sempre, e che «la dose sicura è zero», in quanto «uno o due bicchieri dial giorno possono alterare le componenti della struttura cerebrale». «Insomma, chi beve ha il ...

