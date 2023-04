(Di sabato 1 aprile 2023) "Ignazio Ladovrebbe avere lui ladelle dimissioni da presidente del Senato dopo le sue parole su via Rasella , perché è palesemente inadeguato al ruolo che ricopre". Così il ...

Sulla presenza di rappresentanti del governo e della maggioranza alle celebrazioni del 25 aprile, Pagliarulo ha detto: "Condivido la scelta di Roberto Cenati, presidente provinciale dell'di ......Spanghero della Direzione Nazionaleed Edmondo Montali responsabile Sezione storica della Fondazione Giuseppe Di Vittorio . Il significato degli scioperi Antifascisti che avviarono la...A far chiarezza è intervenuto il presidente dell', Gianfranco Pagliarulo , il quale ha subito ...avrebbe definito l' attentato in via Rasella " una pagina tutt'altro che nobile della",...

Resistenza, Anpi: "La Russa abbia la coscienza di dimettersi" Adnkronos

“Ignazio La Russa dovrebbe avere lui la coscienza delle dimissioni da presidente del Senato dopo le sue parole su via Rasella, perché è palesemente inadeguato al ruolo che ricopre”. Così il presidente ...Dopo la polemica dello scorso anno, La Russa' ricade' sul 25 aprile: "I partigiani volevano il comunismo, non la libertà". E parla anche dell'attentato di via Rasella ...