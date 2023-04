LIVE MotoGP | GP Argentina 2023 in DIRETTA | ha smesso di piovere | Bagnaia fatica sul bagnato

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.21 Attenzione perché qualcuno potrebbe anche giocarsi l’azzardo delle gomme slick. 16.21è 7° a 8 decimi. 16.20 Zarco al comando davanti a Vinales, Morbidelli e Quartararo. La Yamaha sembra trarre giovamento dalla pioggia. 16.19 Tutti si stanno migliorando tantissimo, prepariamoci ai fuochi d’artificio. 16.18 1’46?834 per Zarco, che si porta al comando: è uno super specialista del. 16.16 Molto alto il primo intermedio di, che come sempre ha bisogno di tempo per adattarsi a queste condizioni. 16.16 Se non pioverà più, allora la pista andrà gradualmente asciugandosi e saranno decisivi gli ultimi minuti per definire la griglia di partenza. 16.16 Gomme medie daper tutti. 16.15 Ora non sta piovendo più, ma ...

In corso le qualifiche a Termas de Rio Hondo in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sporte in streaming su NOW: si corre su pista bagnata. Dopo la pioggia caduta nella notte, ha ripreso a piovere proprio all'inizio delle FP3, con Bagnaia miglior tempo in 1:41.029. Gara sprint alle ...Qualifiche Gp Argentina,2023. Circuito di Termas de Rio Hondo, 1 aprile 2023 Q1. Inizio, ore 15.50 Abbonati qui a Now - TV per vedere lain diretta ...... con ampio spazio anche sul canale all news Sky Sport 24 con highlights e intervistecon ... finale Sinner - Alcaraz (diretta su Sky Sport Tennis e al termine dellaanche su Sky Sport Uno) A ...

LIVE Qualifiche MotoGP Argentina in diretta, Alex Marquez e Quartararo al Q2: orari TV su TV8 e Sky Sport Fanpage

Abbiamo appena archiviato il Gran Premio del Portogallo, che ha dato il via alla stagione con il dominio di Pecco Bagnaia, ma è già tempo di voltare pagina, perché questo fine settimana la MotoGP sbar ...La cronaca di tutte le fasi fondamentali delle qualifiche del Gp d'Argentina, valevole per il mondiale MotoGP 2023.