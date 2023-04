Dalla TV ai Reel: fare nel modo giusto non è la sola cosa che conta (Di sabato 1 aprile 2023) Quante volte ci capita di pensare che il raggiungimento di un successo da parte di qualcuno sia dovuto al suo talento, quante alla sua bella presenza e quante invece alla fortuna? In realtà, non c’è una risposta esatta: diversi elementi sono implicati nel percorso che ciascuno di noi compie per raggiungere un obiettivo e – spoiler – non tutti gli elementi si conoscono o sono palesi a obiettivo raggiunto. Questo vale da sempre, ovunque e a qualsiasi livello. All’università, nel lavoro e nei Reel di Instagram. In quest’ultimo caso, per esempio, è importante che il contenuto abbia delle caratteristiche uniche e originali, ma anche che si adegui agli standard della piattaforma, che abbia una breve durata, che le scritte vengano inserite da dentro l’app, che sia abbastanza catchy già dai primi secondi. Sabrina Conti – su Instagram @brin up – sa bene tutto questo e, anche ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 1 aprile 2023) Quante volte ci capita di pensare che il raggiungimento di un successo da parte di qualcuno sia dovuto al suo talento, quante alla sua bella presenza e quante invece alla fortuna? In realtà, non c’è una risposta esatta: diversi elementi sono implicati nel percorso che ciascuno di noi compie per raggiungere un obiettivo e – spoiler – non tutti gli elementi si conoscono o sono palesi a obiettivo raggiunto. Questo vale da sempre, ovunque e a qualsiasi livello. All’università, nel lavoro e neidi Instagram. In quest’ultimo caso, per esempio, è importante che il contenuto abbia delle caratteristiche uniche e originali, ma anche che si adegui agli standard della piattaforma, che abbia una breve durata, che le scritte vengano inserite da dentro l’app, che sia abbastanza catchy già dai primi secondi. Sabrina Conti – su Instagram @brin up – sa bene tutto questo e, anche ...

