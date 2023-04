Cremonese-Atalanta DIRETTA LIVE (1-3): Lookman firma il 3º gol (Di sabato 1 aprile 2023) Benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Cremonese-Atalanta, primo anticipo del 28º turno di Serie A. La gara è visibile sulla piattaforma streaming di DAZN e in TV su Zona DAZN di Sky, con calcio d’inizio alle 15:00. I padroni di casa si presentano al ritorno della Serie A dopo la sosta nazionali con soli 13 punti in classifica, che certificano l’ultimo posto in classifica occupato dalla Cremonese. La zona salvezza dista ben 11 lunghezze e gli ultimi risultati dei grigiorossi non fanno ben sperare i tifosi. Dopo la prima vittoria in campionato ottenuta alla 24ª giornata ai danni della Roma (2-1), infatti, la squadra di Davide Ballardini ha perso sia contro il Sassuolo (3-2) che contro la Fiorentina (0-2), ottenendo un punto in casa del Monza (1-1). A tenere alto il morale della ... Leggi su 11contro11 (Di sabato 1 aprile 2023) Benvenuti allatestuale di, primo anticipo del 28º turno di Serie A. La gara è visibile sulla piattaforma streaming di DAZN e in TV su Zona DAZN di Sky, con calcio d’inizio alle 15:00. I padroni di casa si presentano al ritorno della Serie A dopo la sosta nazionali con soli 13 punti in classifica, che certificano l’ultimo posto in classifica occupato dalla. La zona salvezza dista ben 11 lunghezze e gli ultimi risultati dei grigiorossi non fanno ben sperare i tifosi. Dopo la prima vittoria in campionato ottenuta alla 24ª giornata ai danni della Roma (2-1), infatti, la squadra di Davide Ballardini ha perso sia contro il Sassuolo (3-2) che contro la Fiorentina (0-2), ottenendo un punto in casa del Monza (1-1). A tenere alto il morale della ...

