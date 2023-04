Aggredisce una persona a Napoli e la scippa arrestato (Di sabato 1 aprile 2023) Aggredisce una persona a Napoli poi le scippa lo zaino i Falchi della Squadra mobile sentono le urla e intervengono Aggredisce una persona a Napoli e le scippa lo zaino. È accaduto ieri sera in corso Umberto a Napoli. Un uomo ha aggredito una persona e subito dopo le ha scippato lo zaino. Poco distante una pattuglia di Falchi della Squadra Mobile della Questura di Napoli sente le grida della vittima e vedendo cosa stia accadendo ed interviene. Hanno così raggiunto e bloccato l’uomo. Si tratta di un 32enne di origini nigeriane con precedenti di polizia. arrestato dovrà rispondere di rapina e lesioni personali. Se ti va lascia un like ... Leggi su puntomagazine (Di sabato 1 aprile 2023)unapoi lelo zaino i Falchi della Squadra mobile sentono le urla e intervengonounae lelo zaino. È accaduto ieri sera in corso Umberto a. Un uomo ha aggredito unae subito dopo le hato lo zaino. Poco distante una pattuglia di Falchi della Squadra Mobile della Questura disente le grida della vittima e vedendo cosa stia accadendo ed interviene. Hanno così raggiunto e bloccato l’uomo. Si tratta di un 32enne di origini nigeriane con precedenti di polizia.dovrà rispondere di rapina e lesionili. Se ti va lascia un like ...

