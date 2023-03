Lukashenko propone ' tregua immediata in Ucraina'

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MauCammalleri : Lukashenko chiede una 'tregua immediata'. Signore e signori, in Ucraina sta per iniziare la sfilata per la stagione… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Lukashenko: 'Si profila all'orizzonte una guerra mondiale'. Il presidente bielorusso propone una 'tregua… - OperaFisista : Ucraina, Lukashenko propone una 'tregua immediata' - Mondo - ANSA - Rolfi39 : RT @Radio1Rai: ??'La terza guerra mondiale con incendi nucleari si profila all'orizzonte'. Lo ha detto il presidente bielorusso #Lukashenko… - fisco24_info : Ucraina, Lukashenko propone una 'tregua immediata': Il leader bielorusso: 'Si profila all'orizzonte la terza guerra… -

Una "tregua" immediata sulle linee attuali in Ucraina è stata proposta dal presidente Alexander Lukashenko in un messaggio al Parlamento bielorusso. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. La terza guerra mondiale con incendi nucleari si profila all'orizzonte ha aggiunto. E ha precisato che c'è un solo modo per risolvere il problema in ucraina: "Colloqui senza precondizioni"

(ANSA) - MOSCA, 31 MAR - Una "tregua" immediata sulle linee attuali in Ucraina è stata proposta dal presidente Alexander Lukashenko in un messaggio al Parlamento bielorusso. Lo riferisce l'agenzia Ria ...Una "tregua" immediata sulle linee attuali in Ucraina è stata proposta dal presidente Alexander Lukashenko in un messaggio al Parlamento bielorusso. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. La terza guerra ...