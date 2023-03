Lukashenko | “La terza guerra mondiale è all’orizzonte | serve tregua immediata”

(Di venerdì 31 marzo 2023) Lacon incendi nucleari si profila. Lo ha ha dichiarato il presidente bielorusso Aljaksandr, citato dalle agenzie russe. E ha aggiunto che c’è un solo modo per risolvere il problema in ucraina: “colloqui senza precondizioni che devono essere avviati subito”. Il presidente bielorusso ha proposto una “sulle linee attuali in Ucraina. Russia e Ucraina capiscono che “non possono cercare una vittoria a tutti i costi”, ha detto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... globalistIT : - momentosera : #Ucraina, il presidente bielorusso #Lukashenko: «La Russia potrebbe usare armi terribili. La terza guerra mondiale… - Rolfi39 : RT @Radio1Rai: ??'La terza guerra mondiale con incendi nucleari si profila all'orizzonte'. Lo ha detto il presidente bielorusso #Lukashenko… - PoliticaNewsNow : Ucraina, Lukashenko: 'Servono colloqui senza precondizioni, perché all'orizzonte si profila la terza guerra mondial… - fisco24_info : Ucraina, Lukashenko propone una 'tregua immediata': Il leader bielorusso: 'Si profila all'orizzonte la terza guerra… -

Laguerra mondiale con incendi nucleari si profila all'orizzonte ha aggiunto. E ha precisato che c'è un solo modo per risolvere il problema in ucraina: "Colloqui senza precondizioni" ...'L'unico modo di risolvere il conflitto in Ucraina è il dialogo senza precondizioni'. Lo ha affermato il presidente bielorusso, Alexander, che ha poi aggiunto: 'Laguerra mondiale con incendi nucleari si profila all'orizzonte. C'è un solo modo per risolvere il problema in ucraina: colloqui senza precondizioni, che ...ha detto che si profila all'orizzonte unaguerra mondiale con incendi nucleari si profila all'orizzonte. E ha aggiunto che c'è un solo modo per risolvere il problema in ucraina: "...

Guerra Ucraina, diretta. Lukashenko: «Terza guerra mondiale all'orizzonte. Serve tregua immediata, avviare col ilmessaggero.it

La terza guerra mondiale con incendi nucleari si profila all’orizzonte. Lo ha ha dichiarato il presidente bielorusso Aljaksandr Lukashenko, citato dalle agenzie russe. E ha aggiunto che c’è un solo ...Una "tregua" immediata sulle linee attuali in Ucraina è stata proposta dal presidente Alexander Lukashenko in un messaggio al Parlamento bielorusso. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. La terza guerra ...