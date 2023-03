LIVE MotoGP | GP Argentina 2023 in DIRETTA | Bagnaia entra in top 10 | si passa al time attack

Leggi su oasport

(Di venerdì 31 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LARISULTATI E CLASSIFICA P1 LA CRONACA DELLE P1 20.41 Ancora fuori dai 10 Jack Miller che è in pista, ma non si sta migliorando con la sua KTM. 20.40 Torna ai box, evidentemente la pioggia darà tregua e i piloti rientreranno per ilnegli ultimi dieci minuti. 20.38in pista adesso con gomma usata, ma non si migliora: deve ancora montare gomme soft. 20.36 Quasi tutti ai box, continua a girare Rins che è attualmente in quinta posizione nella classifica combinata. 20.33 Miglior tempo di sessione per Alex Rins: 1:39.603 il suo crono, ancora quattro decimi più lento rispetto a quelli della mattina. 20.30 Rimangono inalterati i tempi in testa, sempre Vinales al comando. 20.27 C’è paura di pioggia esi ...