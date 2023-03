Sapere la posizione di un computer o di un sito web (Di giovedì 30 marzo 2023) Tramite l'indirizzo IP possiamo scoprire la posizione di un determinato sito web o del PC a cui siamo connessi, senza dover effettuare una geolocalizzazione precisa. Sui moderni portatili però possiamo anche geolocalizzare un singolo computer, utilizzando Windows e il sistema di localizzazione incluso con l'account Microsoft. Recuperare la posizione di un sito web aumenterà il livello di sicurezza quando navighiamo su Internet, visto che ogni incongruenza sul paese di origine ci farà porre qualche domanda sulla legittimità del sito appena aperto. Sapere invece la posizione di un computer può essere molto importante per recuperare un notebook perso, utilizzando il servizio di geolocalizzazione integrato su Windows 11 e su Windows 10. ... Leggi su navigaweb (Di giovedì 30 marzo 2023) Tramite l'indirizzo IP possiamo scoprire ladi un determinatoweb o del PC a cui siamo connessi, senza dover effettuare una geolocalizzazione precisa. Sui moderni portatili però possiamo anche geolocalizzare un singolo, utilizzando Windows e il sistema di localizzazione incluso con l'account Microsoft. Recuperare ladi unweb aumenterà il livello di sicurezza quando navighiamo su Internet, visto che ogni incongruenza sul paese di origine ci farà porre qualche domanda sulla legittimità delappena aperto.invece ladi unpuò essere molto importante per recuperare un notebook perso, utilizzando il servizio di geolocalizzazione integrato su Windows 11 e su Windows 10. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Sun_shineBeauty : Padre: perché in futuro... Devi costruirti una famiglia, devi avere una posizione, devi portare avanti i miei affar… - Boanerghes_it : Sacrifica la propria posizione all'orario stabilito,rompe la monotonia composta mantenuta già ormai da1settimana a… - rprat75 : @pikkkoneee @daveza77 lo troverai. Io sono discutibile come tutti, ma ho una faccia sola. E nessun padrone. Raro, p… - JustaCoinToss : RT @vincenzoblueblu: @mar__bru Se la notizia è vera, parrebbe evidente che Zelensky si senta in difficoltà. E siccome Putin e Xi Jinping pa… - vincenzoblueblu : @mar__bru Se la notizia è vera, parrebbe evidente che Zelensky si senta in difficoltà. E siccome Putin e Xi Jinping… -