PRONOSTICI NAPOLI – MILAN: PASSAGGIO DI CONSEGNE PER LO SCUDETTO? (Di giovedì 30 marzo 2023) La squadra campione in carica arriva a NAPOLI, con la squadra azzurra davvero lanciata verso il 3° tricolore della sua storia. Sembra quasi un PASSAGGIO di CONSEGNE, un match che può ufficialmente decretare l’apertura del ciclo dei ragazzi di Spalletti. Stiamo calmi però e partiamo dall’inizio: il MILAN è campione, ma non ha saputo ripetere la straordinaria stagione passata in cui ha annichilito ogni suo avversario. Quest’anno, il suo posto, lo ha preso fin qui il NAPOLI di Spalletti, che è addirittura riuscito ad andare oltre dominando in maniera inequivocabile il campionato e tutti i suoi protagonisti. Il NAPOLI è davvero forte, e se presterà attenzione al MILAN siamo convinti che non ci sarà storia: troppo il divario tecnico tra le due squadre. Però il ... Leggi su napolipiu (Di giovedì 30 marzo 2023) La squadra campione in carica arriva a, con la squadra azzurra davvero lanciata verso il 3° tricolore della sua storia. Sembra quasi undi, un match che può ufficialmente decretare l’apertura del ciclo dei ragazzi di Spalletti. Stiamo calmi però e partiamo dall’inizio: ilè campione, ma non ha saputo ripetere la straordinaria stagione passata in cui ha annichilito ogni suo avversario. Quest’anno, il suo posto, lo ha preso fin qui ildi Spalletti, che è addirittura riuscito ad andare oltre dominando in maniera inequivocabile il campionato e tutti i suoi protagonisti. Ilè davvero forte, e se presterà attenzione alsiamo convinti che non ci sarà storia: troppo il divario tecnico tra le due squadre. Però il ...

