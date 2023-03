Lazio, doppia seduta di allenamento a Formello: Immobile pronto per il Monza (Di giovedì 30 marzo 2023) Giornata di doppia seduta a Formello per la Lazio di Maurizio Sarri in vista del match col Monza di domenica. Al mattino la squadra si è divisa in due gruppi: i difensori hanno dato vita ad un lavoro tattico incentrato sulla linea difensiva. Centrocampisti e attaccanti si sono invece concentrati su passaggi e tiri in porta. Nel pomeriggio, alle 15:30, spazio ad altre prove tattiche, prima di una partitella a campo ridotto. Procede senza complicazioni il lavoro di Ciro Immobile, pienamente recuperato e pronto per giocare dal 1?. Difficilmente il bomber azzurro avrà i 90? nelle gambe e Sarri vuole evitare ogni rischio di ricaduta in questo rush finale. Domani a Formello è in programma una seduta pomeridiana. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 30 marzo 2023) Giornata diper ladi Maurizio Sarri in vista del match coldi domenica. Al mattino la squadra si è divisa in due gruppi: i difensori hanno dato vita ad un lavoro tattico incentrato sulla linea difensiva. Centrocampisti e attaccanti si sono invece concentrati su passaggi e tiri in porta. Nel pomeriggio, alle 15:30, spazio ad altre prove tattiche, prima di una partitella a campo ridotto. Procede senza complicazioni il lavoro di Ciro, pienamente recuperato eper giocare dal 1?. Difficilmente il bomber azzurro avrà i 90? nelle gambe e Sarri vuole evitare ogni rischio di ricaduta in questo rush finale. Domani aè in programma unapomeridiana. SportFace.

