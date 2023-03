Davide Tucci | chi è l’attore che fa Hans Christian in Un passo dal cielo?

Hans Christian (interpretato da) Hans Christian (36) è l'uomo perfetto. Nordeuropeo, sportivo, empatico, in carriera, alla moda, amante delle auto sportive ma attento all'ambiente. ...Custodisce un segreto; Hans Christian -: l'uomo perfetto, esatto opposto di Vincenzo. Arriva in valle perché lavora per Joe Bastianich ed è amico d'infanzia di Carolina, attratto da lei.New entry Marco Rossetti, Luciano Paron e. La serie conterà un totale di otto episodi che usciranno a cadenza settimanale su Rai1. Visione disponibile anche in streaming sul sito o ...

Un passo dal cielo 7: trama, cast e nuovi personaggi della fiction ... Fanpage.it

Adele Sartor Davide Tucci: Hans Christian Giusy Buscemi: Manuela Nappi Rocio Munoz Morales: Eva Fernandez Serena Iansiti: Carolina Volpi Enrico Ianniello, oltre a continuare nel suo ruolo di Vincenzo ...Stasera arriva il primo appuntamento con la settima stagione di Un passo dal cielo. Un nuovo ciclo di episodi ci porterà ancora una volta sulle adorate Dolomite per seguire le vicende di noti e meno n ...