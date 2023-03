Mancano insegnanti di sostegno | Messa a disposizione con Docenti it

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Ancora cattedre divacanti nelle scuole italiane. I Dirigenti Scolastici non sanno più come fare. Iiscritti alle graduatorie non bastano a coprire i posti disponibili ed è vera emergenza principalmente per gli incarichi di. Sono ancora moltissime le scuole che hanno bisogno di personale docente e che chiamano anchenon abilitati e neolaureati. Soprattutto L'articolo .

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... orizzontescuola : Mancano insegnanti di sostegno: Messa a disposizione con - TgrRaiTrentino : Dieci milioni di euro per finanziare le progressioni di carriera dei #docenti trentini. Via libera dalla giunta pro… - orizzontescuola : Mancano insegnanti di sostegno: Messa a disposizione con - ChilErminia : RT @AppostaMi: @FratellidItalia Quindi mancano gli insegnanti, i collaboratori scolastici, le scuole sono fatiscenti e voi stareste pensand… - Michele20600106 : RT @Ex_LucidaFollia: @FratellidItalia Cioè mancano gli insegnanti e voi pensate ai tutor? Dove dovrebbero essere indirizzati sti ragazzi c… -

Anno scolastico avviato da mesi, mancano insegnanti per alcune classi di concorso. Partono così gli interpelli per la ricerca di personale supplente fuori graduatoria. Ricordiamo che al momento permane il divieto per chi è inserito ...

