Mafia nigeriana, retata a Torino: cento agenti in campo. Uccelli con teschi umani nel simbolo (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Polizia di Stato ha eseguito numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di Torino, su delega della Procura della Repubblica di Torino, nei confronti di un gruppo di nigeriani sospettati di appartenere al sodalizio criminale di stampo mafioso ‘Eiye’. I provvedimenti restrittivi sono stati disposti all’esito di lunghe e complesse indagini e hanno riguardato complessivamente 16 persone, delle quali 11 sono state rintracciate sul territorio nazionale. Mafia nigeriana, cento agenti in campo Per la realizzazione della fase esecutiva, sono stati impiegati complessivamente oltre 100 agenti, con l’utilizzo di Reparti di rinforzo del controllo del territorio. Oltre alla Squadra Mobile di Torino, l’attività ha ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 29 marzo 2023) La Polizia di Stato ha eseguito numerose ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Tribunale di, su delega della Procura della Repubblica di, nei confronti di un gruppo di nigeriani sospettati di appartenere al sodalizio criminale di stampo mafioso ‘Eiye’. I provvedimenti restrittivi sono stati disposti all’esito di lunghe e complesse indagini e hanno riguardato complessivamente 16 persone, delle quali 11 sono state rintracciate sul territorio nazionale.inPer la realizzazione della fase esecutiva, sono stati impiegati complessivamente oltre 100, con l’utilizzo di Reparti di rinforzo del controllo del territorio. Oltre alla Squadra Mobile di, l’attività ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Affaritaliani : Torino, sgominata la mafia nigeriana: azzerati i vertici. In 16 in manette - Filifilippo3333 : RT @SecolodItalia1: Mafia nigeriana, retata a Torino: uccelli con teschi umani nel simbolo - SkyTG24 : Torino, blitz contro la mafia nigeriana: 16 arresti - SecolodItalia1 : Mafia nigeriana, retata a Torino: uccelli con teschi umani nel simbolo - sallo_news : #Mafia nigeriana in Italia, retata a #Torino : 16 arresti -