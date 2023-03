Ginnastica artistica | Trofeo Jesolo 2023 | programma | orari | tv | streaming Il calendario completo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Nel weekend del 1-2 aprile andrà in scena ildi, tradizionale incontro internazionale difemminile. La ribattezzata Classicissima di Primavera per la Polvere di Magnesio vedrà l’attesissimo esordio stagionale dell’Italia, alla sua prima uscita come squadra in questa annata agonistica. Le Fate del DT Enrico Casella non saranno però chiamate alla consueta sfida con gli USA, che per questa edizione hanno deciso di non presentarsi in Laguna. Le azzurre incroceranno Germania, Canada, Giappone, Spagna, Corea del Sud quando mancano soltanto dieci giorni agli Europei di Antalya. Giorgia Villa, Alice D’Amato, Asia D’Amato, Angela Andreoli, Martina Maggio e compagne sono pronte per strabiliare. Ilprevede la gara a squadre il sabato pomeriggio e ...