Avere «le mani nella marmellata» non è un insulto. La Camera assolve il leghista Morelli dalla querela del sindaco di Milano Sala (Di mercoledì 29 marzo 2023) Dire a qualcuno «aveva le mani nella marmellata» non è un insulto diffamatorio, ma un «termine colorito» insindacabile perché espresso da un parlamentare nell'esercizio delle sue funzioni. Così su proposta del relatore azzurro Pietro Pittalis la giunta per le autorizzazioni della Camera dei deputati ha salvato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, il leghista Alessandro Morelli, dalla querela per diffamazione presentata dal sindaco di Milano Giuseppe Sala quasi 4 anni fa, nell'aprile 2019. Morelli aveva attaccato Sala in un post su Facebook per la donazione di 3,1 milioni di euro da parte del governo saudita alla fondazione che gestisce ...

