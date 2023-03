Ripalta | falco in difficoltà in strada | salvato dai militari della Guardia di finanza Hanno deviato il traffico

(Di martedì 28 marzo 2023) L’animale era proprio in, statale 16 nel foggiano, territorio di. Aveva un’ala spazzata e sarebbe stato travolto da qualche veicolo, inevitabilmente, se non fosse stato notato dalla pattugliadi. Iilconsentendo che ilvenisse recuperato per essere portato nel luogo di cura. L'articoloinindaidi il ...

Un raro esemplare didi palude, ferito ad un'ala che era appollaiato ai margini della carreggiata della statale 16 Adriatica nei pressi di, a nord della provincia di Foggia, è stato soccorso e tratto in ...L'animale era proprio in strada, statale 16 nel foggiano, territorio di. Aveva un'ala spazzata e sarebbe stato travolto da qualche veicolo, inevitabilmente, se non ...consentendo che il...... ha tratto in salvo un raro esemplare di "di Palude" . I Finanzieri, percorrendo il tratto della ss. 16 Adriatica nei pressi di, hanno notato un volatile appollaiato a bordo ...

Ripalta: falco in difficoltà in strada, salvato dai militari della Guardia ... Noi Notizie

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...territorio di Ripalta. Aveva un’ala spazzata e sarebbe stato travolto da qualche veicolo, inevitabilmente, se non fosse stato notato dalla pattuglia della Guardia di finanza. I militari hanno deviato ...