(Di lunedì 27 marzo 2023) Asi accendono le luci dell’Impianto di illuminazione di viaquelle della Circonvallazione. Da stasera sono iniziate le prove per l’accensione delle luci dell’impianto di illuminazione di Via, dall’inizio dell’arteria fino al Castellaccio. Il progetto è stato realizzato dall’amministrazione comunale grazie al forte impegno dell’assessore ai Servizi a Rete (live.it)

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... monrealeatoday : Monreale, dopo anni di tenebre torna la luce in via Regione Siciliana - -

E' caparbio nel contrastare il pallone e, ad insaccareal 40', con un delizioso pallonetto che lascia di stucco il portiere per il 5 - 1. Il 6 - 1 è per Ricci chetanti assist trova lo ...Grande intensità e determinazione da parte degli ospiti desiderosi di rialzarsila sconfitta ... Arbitri: Tartamella di Trapani e Campanella di(Palermo). Parziali: 16 - 15, 26 - 38, 49 - ......collettivoun periodo di cassa integrazione. Per scongiurare questo epilogo i 1.450 lavoratori della Portovesme che operano nei due stabilimenti di Portovesme, nel Sulcis, e San Gavino, ...

Monreale, presunto danno erariale per 10 milioni, la Corte dei Conti “chiama” 36 ex amministratori MonrealeLive

MONREALE, 27 marzo – La sede del liceo artistico “Mario D'Aleo” ha ospitato stamattina una campagna di sensibilizzazione tenuta dalla S.I.P.S. Società Italiana Promozione della Salute che ha coinvolto ...CAMPOREALE, 27 marzo – Si è svolta ieri pomeriggio a Camporeale la Marcia della legalità promossa dall’arcidiocesi di Monreale. Il tema scelto quest’anno dall’arcivescovo Gualtiero Isacchi e dall’uffi ...