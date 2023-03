"I bimbi morti e Piantedosi...": la balla di Feltri dalla Gruber, zittito in un minuto (Di lunedì 27 marzo 2023) Stefano Feltri ancora una volta attacca in modo duro il governo dal salotto di Lilli Gruber a Otto e Mezzo. Nel mirino c'è questa volta il ministro degli Interni Matteo Piantedosi. Il titolare del Viminale commentando gli ultimi sbarchi sulle nostre coste ha affermato che una parte delle partenze è dovuta anche al fatto che nel nostro Paese c'è una opinione pubblica propensa all'accoglienza dei migranti. Apriti cielo. Il direttore de "Il Domani" prende la parola e spara a zero sul ministro: "Piantedosi ha detto che i bambini morti in mare sono morti per colpa degli italiani che predicano accoglienza. Il ministro ha detto una cosa assurda e fuori luogo". Insomma Feltri si è preso la libertà di rivisitare e modellare le parole di Piantedosi per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 27 marzo 2023) Stefanoancora una volta attacca in modo duro il governo dal salotto di Lillia Otto e Mezzo. Nel mirino c'è questa volta il ministro degli Interni Matteo. Il titolare del Viminale commentando gli ultimi sbarchi sulle nostre coste ha affermato che una parte delle partenze è dovuta anche al fatto che nel nostro Paese c'è una opinione pubblica propensa all'accoglienza dei migranti. Apriti cielo. Il direttore de "Il Domani" prende la parola e spara a zero sul ministro: "ha detto che i bambiniin mare sonoper colpa degli italiani che predicano accoglienza. Il ministro ha detto una cosa assurda e fuori luogo". Insommasi è preso la libertà di rivisitare e modellare le parole diper la ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bimbi_cinzia : RT @robertosaviano: Ecco i risultati del #decretoONG del governo #Meloni: la nave #LouiseMichel, finanziata da #Bansky, è in stato di fermo… - IzzoEdo : RT @Agenzia_Italia: Sparatoria in una scuola di Nashville, morti tre bimbi. Ucciso l'assalitore - sallo_news : Una ragazza spara in una scuola a Nashville: 6 morti, 3 sono bimbi - Cla2011 : I bimbi morti sono 3. #Nasville - Dedalus12470353 : RT @PCattoretti: Acqua che uccide e acqua che dona vita. Non solo messaggi di morte dalla Calabria dei migranti. Non solo bimbi morti ma an… -