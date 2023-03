Click Day per gli extracomunitari | valanga di domande | oltre 238mila | il triplo dei posti a disposizione

(Di lunedì 27 marzo 2023) - In un'ora il sito del Viminale in overbooking. Metà dei nuovi ingressi riguarda gli stagionali nell'agricoltura e nel turismo. Numeri completamente insufficienti per i datori di lavoro

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Oggi è il click day: attesi 82.705 ingressi previsti dal decreto flussi. Metà dei lavoratori nelle aziende agricole… - LaVeritaWeb : Oggi il «click day» per il decreto flussi semplificato. Coldiretti chiede 100.000 stagionali. - ilmessaggeroit : Migranti, click day esaurito in un'ora: 238mila domande per 82mila ingressi. Coldiretti protesta: «Servono almeno 1… - TarassFeett : RT @Agenzia_Ansa: Oggi è il click day: attesi 82.705 ingressi previsti dal decreto flussi. Metà dei lavoratori nelle aziende agricole, per… - mauri1brescia : @SvevaTeresa @ale_dibattista Nel click day di oggi sono stati richiesti 238335 lavoratori stranieri ,lei ha un numero diverso? -

- In un'ora il sito del Viminale in overbooking. Metà dei nuovi ingressi riguarda gli stagionali nell'agricoltura e nel turismo. Numeri completamente insufficienti per i datori di lavoroper 82.705 lavoratori extracomunitari previsti dal decreto flussi a fronte di 238mila domande dalle imprese. Sbarchi continui sulle nostre coste, mentre l'hotspot di Lampedusa è al collasso. ...Ieri era ilper "accaparrarsi" gli 82.705 lavoratori non comunitari che dovrebbero arrivare in Italia, di cui 44 mila stagionali ripartiti tra settore turistico alberghiero e agricoltura ...

Migranti, domani per il click day quasi 83mila ingressi: il decreto flussi 2023 la Repubblica

Duecentomila l'anno scorso, 238mila oggi: come ampiamente pronosticato alla vigilia, il click day per l'ingresso di lavoratori stranieri in Italia è andato in overbooking ad appena un'ora dalla sua ...Ieri era il click day per “accaparrarsi” gli 82.705 lavoratori non comunitari che dovrebbero arrivare in Italia, di cui 44 mila stagionali ripartiti tra settore turistico alberghiero e agricoltura con ...