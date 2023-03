Tornado devasta il Mississippi, 23 i morti (Di sabato 25 marzo 2023) - Quattro dispersi, decine di feriti, centinaia di persone rimaste senza un tetto e danni ingenti il primo bilancio. Circa 100 mila le persone ancora senza elettricità anche in Stati vicini Leggi su tg.la7 (Di sabato 25 marzo 2023) - Quattro dispersi, decine di feriti, centinaia di persone rimaste senza un tetto e danni ingenti il primo bilancio. Circa 100 mila le persone ancora senza elettricità anche in Stati vicini

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... crispadafora : RT @RaiNews: Tornado in Mississipi,. Gli impressionanti della notte e della devastazione del giorno dopo. Una scia di distruxzione di oltre… - Marilenapas : RT @RaiNews: Tornado in Mississipi,. Gli impressionanti della notte e della devastazione del giorno dopo. Una scia di distruxzione di oltre… - RaiNews : Tornado in Mississipi,. Gli impressionanti della notte e della devastazione del giorno dopo. Una scia di distruxzio… - CorrNazionale : Un violentissimo tornado si è abbattuto sul #Mississippi nella serata di ieri: ci sono almeno 23 vittime e dispersi… - GiuseppePrada1 : RT @ultimoranet: #Mississippi, potente tornado devasta la cittadina di Rolling Fork: distrutte diverse abitazioni, almeno 14 morti ?? @ulti… -