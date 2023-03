Migranti, ancora sbarchi a Lampedusa: 2mila in 24 ore (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Non si fermano gli sbarchi di Migranti a Lampedusa, dove in poco più di 24 ore sono arrivate oltre 2mila persone. L’ultimo sbarco di oltre 260 persone è della notte scorsa. Negli ultimi due giorni sono state decine gli sbarchi. Sono oltre 1.800 i Migranti ospiti dell’hotspot. L'articolo proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera (Di sabato 25 marzo 2023) (Adnkronos) – Non si fermano glidi, dove in poco più di 24 ore sono arrivate oltrepersone. L’ultimo sbarco di oltre 260 persone è della notte scorsa. Negli ultimi due giorni sono state decine gli. Sono oltre 1.800 iospiti dell’hotspot. L'articolo proviene da Italia Sera.

