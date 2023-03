(Di sabato 25 marzo 2023) TA’ QALI () (ITALPRESS) – “Conta sempre fare punti per qualificarsi, che siano, Inghilterra o Ucraina”. Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di TàQali, valido per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei del 2024. Il debutto è andato male con una sconfitta internagli inglesi, ma il cammino è lungo anche se bisogna rimettersi subito al passo. Il ct salvavista “nel secondo tempol’Inghilterra, ma anche in parte all’inizio del primo, dobbiamo cercare di essere più precisi in zona gol e meno disattenti in qualche situazione difensiva”. Le critiche post-Inghilterra non sono mancate, in particolare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ZerounoTv : Mancini cambia l’Italia “Contro Malta diverse novità” - cagliarilivemag : - messina_oggi : Mancini cambia l’Italia “Contro Malta diverse novità”TA' QALI (MALTA) (ITALPRESS) - 'Conta sempre fare punti per qu… - nestquotidiano : Mancini cambia l’Italia “Contro Malta diverse novità” - IlModeratoreWeb : Mancini cambia l’Italia “Contro Malta diverse novità” - -

Tra i più bersagliati Jorginho e Verratti,non fa nomi ma difende singoli e gruppo. 'Le valutazioni a caldo non sono mai troppo giuste, perchè si guarda solo al risultato, ma non è il nostro ...Tra i più bersagliati Jorginho e Verratti,non fa nomi ma difende singoli e gruppo. "Le valutazioni a caldo non sono mai troppo giuste, perchè si guarda solo al risultato, ma non è il nostro ...Cambieremo diversi giocatori" dice Roberto, c.t. dell'Italia alla vigilia della sfida ... però no, nonsostanzialmente nulla". Come ha visto Pellegrini e Spinazzola " Spina sta ...

Mancini, cambia l'Italia. Ma su Retegui hai visto giusto Corriere dello Sport

Per presentare la sfida, in conferenza stampa è intervenuto il ct Roberto Mancini. Queste le parole ... Settembre per noi è un po' più difficoltoso, però no, non cambia sostanzialmente nulla” ...Così il commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, ai microfoni di Sky Sport alla vigilia del match di TàQali contro Malta, valido per la seconda giornata delle qualificazioni agli Europei ...