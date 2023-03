I Regeni: "Vogliamo che il processo inizi e sia in Italia" (Di sabato 25 marzo 2023) AGI - "Noi Vogliamo iniziare il processo. Vogliamo che ci sia una elezione domicilio in Italia e che il processo possa svolgersi in Italia per dare agli Italiani una prospettiva futura di giustizia". A dirlo, Paola Deffendi e Claudio Regeni, genitori di Giulio, il dottorando Italiano ucciso in Egitto a gennaio 2016, intervenendo a Propaganda Live su La 7. "Giulio era un ricercatore che stava svolgendo il suo progetto di ricerca al Cairo e lo stava portando a termine, dato che doveva rientrare a marzo - ricorda Paola - invece non è riuscito a rientrare dal Cairo perchè la sera del 25 gennaio non ha fatto ritorno a casa e per nove notti e nove giorni è stato torturato e ucciso deliberatamente. Da qui ... Leggi su agi (Di sabato 25 marzo 2023) AGI - "Noiare ilche ci sia una elezione domicilio ine che ilpossa svolgersi inper dare aglini una prospettiva futura di giustizia". A dirlo, Paola Deffendi e Claudio, genitori di Giulio, il dottorandono ucciso in Egitto a gennaio 2016, intervenendo a Propaganda Live su La 7. "Giulio era un ricercatore che stava svolgendo il suo progetto di ricerca al Cairo e lo stava portando a termine, dato che doveva rientrare a marzo - ricorda Paola - invece non è riuscito a rientrare dal Cairo perchè la sera del 25 gennaio non ha fatto ritorno a casa e per nove notti e nove giorni è stato torturato e ucciso deliberatamente. Da qui ...

