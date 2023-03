Svezia, Ibrahimovic torn in campo con la Nazionale quasi un anno dopo (Di venerdì 24 marzo 2023) Al 73esimo minuto di Svezia-Belgio, Zlatan Ibrahimovic ha fatto il suo ingresso in campo per la Nazionale nordica, a 41 anni, quasi un anno... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 marzo 2023) Al 73esimo minuto di-Belgio, Zlatanha fatto il suo ingresso inper lanordica, a 41 anni,un...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Gazzetta_it : Ibra-Lukaku, 788 giorni dopo ancora contro in Svezia-Belgio: cos’è cambiato da quel testa a testa - AntoVitiello : Svezia, #Ibrahimovic a 41 anni convocato nuovamente in nazionale - michaelgscott0 : in Svezia Belgio è entrato prima Ibrahimovic di CDK, mi sa che neanche in nazionale lo cagano - PianetaMilan : Svezia, Ibrahimovic si prepara per il Belgio: scelto il numero di maglia - WiAnselmo : RT @Mediagol: Svezia-Belgio, formazioni ufficiali: titolari Lukaku e Trossard. Ibrahimovic out -