Qualificazioni Euro 2024, Italia-Inghilterra 1-2: gol di Retegui non basta (Di venerdì 24 marzo 2023) Napoli, 23 mar. - (Adnkronos) - L'Italia parte con il piede sbagliato nelle Qualificazioni agli Europei di Germania 2024. Gli azzurri perdono 2-1 in casa contro l'Inghilterra al termine di una partita piena di emozioni. Partita dai due volti quella dei ragazzi di Mancini che, tra le mura amiche del 'Maradona', giocano un brutto primo tempo subendo due gol. Il primo di Rice in mischia in area, il secondo di Kane su rigore, per un fallo di mano di Di Lorenzo. Cambia tutto nella ripresa dove Retegui (al debutto assoluto e subito titolare) riapre il match. Nonostante il rosso per Shaw nel finale, gli inglesi resistono in dieci, si portano a casa i tre punti e tornano a vincere in Italia dopo 62 anni. Partenza sprint per gli inglesi, subito pericolosi all'ottavo minuto con ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 marzo 2023) Napoli, 23 mar. - (Adnkronos) - L'parte con il piede sbagliato nelleaglipei di Germania. Gli azzurri perdono 2-1 in casa contro l'al termine di una partita piena di emozioni. Partita dai due volti quella dei ragazzi di Mancini che, tra le mura amiche del 'Maradona', giocano un brutto primo tempo subendo due gol. Il primo di Rice in mischia in area, il secondo di Kane su rigore, per un fallo di mano di Di Lorenzo. Cambia tutto nella ripresa dove(al debutto assoluto e subito titolare) riapre il match. Nonostante il rosso per Shaw nel finale, gli inglesi resistono in dieci, si portano a casa i tre punti e tornano a vincere indopo 62 anni. Partenza sprint per gli inglesi, subito pericolosi all'ottavo minuto con ...

