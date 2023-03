Si ubriaca e devasta la chiesa | la follia dello straniero

(Di giovedì 23 marzo 2023) Una pregiudicatoè stato denunciato per danneggiamento aggravato: in preda ai fumi dell'alcol, è entrato nel duomo di Portoferraio (Toscana) rompendo le teche di vetro degli altari e sradicando le telecamere di sorveglianza

Si è introdotto in una delle chiese più importanti dell'isola, in evidente stato di alterazione a causa dell'assunzione di alcool. E una volta entrato, non ha esitato a scagliarsi senza alcuna ...