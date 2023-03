Perché Che Dio ci aiuti 7 stasera non va in onda: il motivo (Di giovedì 23 marzo 2023) Perché Che Dio ci aiuti 7 stasera – giovedì 23 marzo 2023 – non va in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: la fiction con protagonista Francesca Chillemi non viene trasmessa semplicemente Perché è finita. Giovedì scorso infatti è andata in onda l’ultima puntata della settima stagione. stasera “al suo posto” su Rai 1 verrà trasmessa la partita Italia-Inghilterra, valida per le qualificazioni a Euro 2024. La domanda che i tanti fan della serie tv ora si stanno facendo è: ci sarà l’ottava stagione (8) di Che Dio ci aiuti? La risposta è sì. D’altronde la serie registra sempre ottimi ascolti ed è amatissima dal pubblico, per cui non potrebbe essere altrimenti. L’ottava stagione partirà da nuovi equilibri, con il personaggio di Azzurra che di fatto prenderà ... Leggi su tpi (Di giovedì 23 marzo 2023)Che Dio ci– giovedì 23 marzo 2023 – non va insu Rai 1? Ve lo diciamo subito: la fiction con protagonista Francesca Chillemi non viene trasmessa semplicementeè finita. Giovedì scorso infatti è andata inl’ultima puntata della settima stagione.“al suo posto” su Rai 1 verrà trasmessa la partita Italia-Inghilterra, valida per le qualificazioni a Euro 2024. La domanda che i tanti fan della serie tv ora si stanno facendo è: ci sarà l’ottava stagione (8) di Che Dio ci? La risposta è sì. D’altronde la serie registra sempre ottimi ascolti ed è amatissima dal pubblico, per cui non potrebbe essere altrimenti. L’ottava stagione partirà da nuovi equilibri, con il personaggio di Azzurra che di fatto prenderà ...

