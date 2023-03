Lazio, la lista della spesa di Sarri per credere allo scudetto (Di giovedì 23 marzo 2023) Le richieste di Maurizio Sarri alla dirigenza della Lazio sul mercato per puntare l’anno prossimo allo scudetto Maurizio Sarri, dopo il derby vinto domenica contro la Roma, si è ritrovato ieri a Formello con la sua Lazio. Il tecnico si è concentrato già sul Monza e l’obiettivo Champions. Con il tesoretto della qualificazione e il prossimo mercato della Lazio. si può fare il salto. Il tecnico è addirittura convinto che si possa lottare per lo scudetto con uno zoccolo duro italiano, due centrocampisti, un altro esterno e un attaccante vero, ma ogni acquisto stavolta dovrà corrispondere alle sue idee di calcio. LEGGI ALTRE NOTIZIE SU LazioNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 23 marzo 2023) Le richieste di Maurizioalla dirigenzasul mercato per puntare l’anno prossimoMaurizio, dopo il derby vinto domenica contro la Roma, si è ritrovato ieri a Formello con la sua. Il tecnico si è concentrato già sul Monza e l’obiettivo Champions. Con il tesorettoqualificazione e il prossimo mercato. si può fare il salto. Il tecnico è addirittura convinto che si possa lottare per locon uno zoccolo duro italiano, due centrocampisti, un altro esterno e un attaccante vero, ma ogni acquisto stavolta dovrà corrispondere alle sue idee di calcio. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNEWS24.COM L'articolo proviene da Calcio ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Lazio, la lista della spesa di Sarri per credere allo scudetto - LazioNews_24 : Calciomercato Lazio, clamoroso Sarri: c’è la lista della spesa per lo scudetto - LovesSymon : @pellegrismo Io mi incazzo perché la seconda miglior difesa per numeri in serie A ce l’ha la Lazio, e devo vedermi… - RobertaFazio7 : RT @GoalItalia: ?? Un talento elettrizzante ?? Il futuro della Lazio Luka Romero tra i 50 migliori Under 19 nella lista NXGN 2023 ?? https… - ConsiglioLazio : ?? @dani_sabatini (FdI) eletto presidente della commissione Bilancio ?? Mario Luciano Crea (Lista Rocca) e… -