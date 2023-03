Il gesto dell'arbitro che beffa Mancini sul rigore contro l'Italia (Di giovedì 23 marzo 2023) NAPOLI - Un primo tempo da dimenticare per l' Italia al Maradona, che ha chiuso sotto di due gol contro l 'Inghilterra nella prima sfida per le qualificazioni ad Euro2024. Dopo il gol di Declan ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 23 marzo 2023) NAPOLI - Un primo tempo da dimenticare per l'al Maradona, che ha chiuso sotto di due goll 'Inghilterra nella prima sfida per le qualificazioni ad Euro2024. Dopo il gol di Declan ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ilfoglio_it : Il sindaco di Firenze Nardella mostra i muscoli contro i vandali dell’ecologismo: a che serve deturpare capolavori… - gualtierieurope : Chi protesta per una maggiore tutela dell’ambiente, su cui peraltro siamo tutti d’accordo, dovrebbe includere cultu… - FayNoa70 : @SBruganelli Stanotte alle 01:30 mio padre sono 2 anni che non c'è più. Maresciallo dell' esercito, regole su rego… - sportli26181512 : Il gesto dell'arbitro che beffa #Mancini sul rigore contro l'Italia: Negli ultimi minuti del primo tempo Jovanovic… - matteoselli : Menzione d'onore per la maglia dell'Italia, bellissimo gesto da parte della nazionale slovacca di prestarci le casacche per la partita. -