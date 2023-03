Venerato su Osimhen | “C’è la cifra per trattare il suo addio”

(Di martedì 21 marzo 2023) Spunta lache dovranno sborsare i top club per aggiudicarsi VictorI top club puntano Victorma ADL non farà sconti. Per … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscalcionapoli1 : Venerato: “Per Osimhen serviranno 150 milioni, David e Beto eventuali sostituti, il Napoli ha declinato la proposta… - infoitsport : Venerato: 'Borrè rifiutato dal Napoli. Osimhen sogna la Premier. Laurientè e Beto: la verità' - infoitsport : RAI, Venerato: 'Osimhen via solo a questa cifra, ci sono 4 big europee alla finestra' - infoitsport : Venerato: 'Per Osimhen serviranno 150 milioni, David e Beto eventuali sostituti, il Napoli ha declinato la proposta… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: MERCATO - Venerato: 'Per Osimhen serviranno 150 milioni, David e Beto eventuali sostituti, il Napoli ha declinato la pr… -

... programma radiofonico condotto da Luca Cerchione in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro, giornalista Rai, soffermandosi anche su Kvaratskhelia e. Kvaratskhelia primo ...Una sventagliata di nomi, in uscita come in entrata, per il mercato del Napoli. La fa Ciro, ospite di 1Station Radio. L'esperto della Rai parte daPoi si passa a Kvara Infine i nomi in stand - by... è intervenuto Ciro, giornalista Rai. Di seguito, un estratto raccolto dalla redazione de IlSognoNelCuore.com. Perla base d'asta è 150 milioni CalcioNapoli24.it è stato ...

RAI, Venerato: "Osimhen via solo a questa cifra, ci sono 4 big ... CalcioNapoli24

I top club puntano Victor Osimhen ma ADL non farà sconti. Per aggiudcarsi il nigeriano serviranno cifre da capogiro. Ciro Venerato, esperto di mercato per la Rai, ha rivelato z “1 Football Club” su 1 ...A “1 Football Club”, programma radiofonico in onda su 1 Station Radio, è intervenuto Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai.