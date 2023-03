Naufragio di Cutro, Frontex: “Segnalammo interrogativi sul barcone, come gestirlo era un compito dell’Italia” (Di martedì 21 marzo 2023) “La decisione se fare intervenire la Guardia di Finanza o istituire un’operazione Sar spettava a loro”. Frontex torna a ribadire qual era il proprio ruolo nella notte del Naufragio di Cutro e quali decisioni spettavano all’Italia. L’Agenzia europea per la sicurezza dei confini ha sostenuto di nuovo di aver “assolto al compito di segnalazione alle autorità italiane”, ha spiegato il direttore esecutivo della stessa agenzia Ue, Hans Leijtens, in audizione al Parlamento europeo, rispondendo a una domanda sulla morte degli 88 migranti all’alba del 26 febbraio a pochi metri dalle coste calabresi. Il direttore ha evidenziato che “le immagini” condivise “in tempo reale con il Centro di coordinamento” mostravano “un’imbarcazione che in quel momento non era in pericolo ma che sollevava interrogativi” e “tutto il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) “La decisione se fare intervenire la Guardia di Finanza o istituire un’operazione Sar spettava a loro”.torna a ribadire qual era il proprio ruolo nella notte deldie quali decisioni spettavano all’Italia. L’Agenzia europea per la sicurezza dei confini ha sostenuto di nuovo di aver “assolto aldi segnalazione alle autorità italiane”, ha spiegato il direttore esecutivo della stessa agenzia Ue, Hans Leijtens, in audizione al Parlamento europeo, rispondendo a una domanda sulla morte degli 88 migranti all’alba del 26 febbraio a pochi metri dalle coste calabresi. Il direttore ha evidenziato che “le immagini” condivise “in tempo reale con il Centro di coordinamento” mostravano “un’imbarcazione che in quel momento non era in pericolo ma che sollevava” e “tutto il ...

