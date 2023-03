(Di lunedì 20 marzo 2023) “Se il presidentesi reca in uno degli130che hanno firmato questo trattato internazionale, dovrebbe essere immediatamente arrestato”. È quanto ha detto l’Alto rappresentante Ue per la politica estera, Josep Borrell, commentando il mandato d’arresto emesso nei confronti del presidente russo dalla Corte penale internazionale. Borrell: “Se il presidentesi reca in uno degli130che hanno firmato il trattato internazionale, dovrebbe essere immediatamente arrestato” “La decisione della Corte penale internazionale nei confronti del presidente– ha aggiunto Borrell – è molto importante ed è un punto di svolta perché so che le autorità russe stanno respingendo questa decisione dicendo che alla fine la Russia non ha firmato questo ...

Tuttavia, dopo aver lanciato la sua offerta di pace, Xidi perdere la faccia se fallisce. Non perdonerà a cuor leggeroper questo costoso e pericoloso pasticcio.Il suo incontro conè il 40esimo di persona , a sottolineare la continua importanza della sua intesa russa anche se il viaggiodi mettere a repentaglio altri obiettivi di politica ...'Comuni incapaci di spendere, così l'Italiadi perdere i soldi. De Luca: "Finirà tutto al ... A centro pagina spicca la fotografia di, in visita in Dunbass ('La provocazione'). Nel fondo ...

Borrell: "Se Putin si reca in uno degli oltre 130 paesi che hanno firmato il trattato internazionale, dovrebbe essere immediatamente arrestato".Il leader cinese è in visita a Mosca per tre giorni. Russia e Cina sono sempre più vicini ma le distanze sulla guerra in ...