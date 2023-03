Abusivismo edilizio a Barano D’Ischia | due persone denunciate

Leggi su puntomagazine

(Di lunedì 20 marzo 2023), nel parco termale “Fonte delle ninfe di Nitrodi”: due ledai Carabinieri, continua il monitoraggio dei Carabinieri della compagnia di Ischia. Questa volta siamo nel comune di. All’interno del parco termale “Fonte delle Ninfe di Nitrodi” di proprietà del comune die concesso in gestione ad una società privata, i militari della locale stazione hanno rilevato opere edilizie realizzate in difformità alla SCIA e in area sottoposta a vincolo sismico e paesaggistico ambientale. Costruiti tre muri di contenimento in blocchi di lapillo di circa 21 mq ...